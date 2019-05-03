Експерти ООН визнали вирок Ассанжу невідповідним його злочину
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Робоча група ООН з довільних затримань назвала покарання засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу, якого суд в Лондоні засудив до тюремного ув’язнення на 50 тижнів, невідповідним до скоєного ним злочину. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Управління верховного комісара з прав людини, інформує УНН.
“Робоча група глибоко стурбована розвитком ситуації...”, — йдеться в заяві. Правозахисники зазначили, що вважають порушення умов звільнення під заставу незначним проступком.
Як вважають експерти, затримання Ассанжа і подальше звільнення під заставу у Великій Британії були пов’язані зі справою, відкритою в 2010 році в Швеції, за якою проти засновника WikiLeaks не висунуто звинувачень. Також група нагадує, що розслідування по ній було припинено в 2017 році. Правозахисники ООН висловили жаль, що уряд Великої Британії “сприяв безпідставному позбавлення волі Ассанжа”.
Як повідомляв УНН, суд призначив слухання щодо екстрадиції Ассанжа у США на 30 травня.