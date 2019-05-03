Експерти ООН визнали вирок Ассанжу невідповідним його злочину

КИЇВ. 3 травня. УНН. Робоча група ООН з довільних затримань назвала покарання засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу, якого суд в Лондоні засудив до тюремного ув’язнення на 50 тижнів, невідповідним до скоєного ним злочину. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Управління верховного комісара з прав людини, інформує УНН.