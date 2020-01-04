Визначились фіналісти Молодіжного чемпіонату світу з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. В Остраві на арені “Остравар” відбулися два півфінальні протистояння Молодіжного чемпіонату світу з хокею серед 20-річних, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
У стартовій зустрічі шведи першими забили проти росіян, але суперник відповів трьома шайбами. Проте на першу перерву команди пішли за переваги в одну шайбу РФ. Далі шведи двома шайбами змогли відібрати перевагу на табло (4:3), але далі закидали росіяни — 5:4 на їх користь.
У другому поєдинку належної боротьби не вийшло: канадська молодіжка розгромила фінів з результатом 5:0, який ще був здобутий за підсумками двох перших періодів.
Додамо, фінал змагань пройде вже сьогодні, 5-го січня.