Определились финалисты Молодежного чемпионата мира по хоккею

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 17270 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 116459 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 122215 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 120575 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 140865 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 109630 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 110457 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109651 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132101 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Определились финалисты Молодежного чемпионата мира по хоккею

Определились финалисты Молодежного чемпионата мира по хоккею

Киев  •  УНН

 • 17279 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В Остраве на арене "Остравар" состоялись два полуфинальных противостояния Молодежного чемпионата мира по хоккею среди 20-летних, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

В стартовой встрече шведы первыми забили против россиян, но соперник ответил тремя шайбами. Однако на первый перерыв команды ушли с преимуществом в одну шайбу РФ. Далее шведы двумя шайбами смогли отобрать преимущество на табло (4:3), но дальше забросали россияне — 5:4 в их пользу.

Во втором поединке надлежащей борьбы не получилось: канадская молодежка разгромила финнов с результатом 5:0, который еще был добыт по итогам двух первых периодов.

Добавим, финал соревнований пройдет уже сегодня, 5 января.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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