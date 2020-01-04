Определились финалисты Молодежного чемпионата мира по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В Остраве на арене "Остравар" состоялись два полуфинальных противостояния Молодежного чемпионата мира по хоккею среди 20-летних, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
В стартовой встрече шведы первыми забили против россиян, но соперник ответил тремя шайбами. Однако на первый перерыв команды ушли с преимуществом в одну шайбу РФ. Далее шведы двумя шайбами смогли отобрать преимущество на табло (4:3), но дальше забросали россияне — 5:4 в их пользу.
Во втором поединке надлежащей борьбы не получилось: канадская молодежка разгромила финнов с результатом 5:0, который еще был добыт по итогам двух первых периодов.
Добавим, финал соревнований пройдет уже сегодня, 5 января.