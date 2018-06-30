Військовослужбовці зі складу ООС допомогли затримати небезпечного злочинця

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КИЇВ. 30 червня. УНН. У суботу 30 червня на одному з блок-постів поблизу міста Авдіївка воїни-піхотинці однієї з механізованих бригад ЗС України, що обороняють підступи до міста, затримали особу підозрювану у скоєнні вбивства. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Зі слів старшого зміни на блок-посту лейтенанта Дмитра Куцуляка, під час заступлення на чергування вони отримали від працівників Національної поліції орієнтування на розшук підозрюваного у скоєнні важкого злочину. Як стало відомо військовослужбовцям – зранку того ж дня поблизу одного із закладів громадського харчування міста було знайдено тіло місцевого мешканця із ознаками насильницької смерті. Поліцейські, завдяки аналізу відео з камер спостереження встановили особу, що скоїла злочин. Такий фотопортрет за взаємодією було передано на військові блок пости.

"Ми отримали інформацію від Нацполіції, – розповідає лейтенант Дмитро Куцуляк. – Згодом, особа дуже схожа за прикметами вказаними в орієнтуванні з’явилася біля блок посту, очікуючи попутний транспорт на виїзд з міста. Ми діяли чітко за інструкціями, пильно оглядали автотранспорт та людей, які в’їжджають та виїжджають з міста. Водночас, у нас є обумовлена кодова фраза за якою весь особовий склад готується діяти по бойовому. Для того щоб завчасно не сполохати розшукувану особу, ми навіть перекинулись декількома фразами. Суб’єкт повідомив, що чекає попутку. Поки мої підлеглі старші солдати Віктор Самарський та Арсен Тарасян пильно контролювали ситуацію, я повідомив представників органів Нацполіції про розшукуваного. За деякий час поліцейські затримали і провели упізнання підозрюваного", - додав військовослужбовець.

З’ясувалося, що затриманий не проживав у місті Авдіївка. І якби йому вдалося покинути межі міста то, ймовірно, це б значно ускладнило роботу правоохоронних органів із його розшуку.

Зі слів начальника Авдіївського відділення Покровського ВП ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Андрія Єпура, військовослужбовці Збройних Сил України спрацювали надзвичайно оперативно та вправно і заслуговують на високу оцінку їхніх дій командуванням.

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