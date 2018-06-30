Военнослужащие из состава ООС помогли задержать опасного преступника

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КИЕВ. 30 июня. УНН. В субботу 30 июня на одном из блок-постов вблизи города Авдеевка воины-пехотинцы одной из механизированных бригад ВС Украины, обороняют подступы к городу, задержали человека подозреваемого в совершении убийства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

По словам старшего смены на блок-посту лейтенанта Дмитрия Куцуляка, во время заступления на дежурство они получили от сотрудников Национальной полиции ориентировки на розыск подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Как стало известно военнослужащим — утром того же дня возле одного из заведений общественного питания города было найдено тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Полицейские, благодаря анализу видео с камер наблюдения установили лицо, совершившее преступление. Такой фотопортрет по взаимодействию были переданы на военные блок посты.

“Мы получили информацию от Нацполиции, — рассказывает лейтенант Дмитрий Куцуляк. — Впоследствии, лицо очень похожее по приметам указанным в ориентировке появилась у блок поста, ожидая попутный транспорт на выезд из города. Мы действовали четко по инструкциям, внимательно осматривали автотранспорт и людей въезжающих и выезжающих из города. в то же время, у нас есть обусловленая ​​кодовая фраза по которой весь личный состав готовится действовать по боевому. Для того чтобы раньше времени не спугнуть разыскиваемую личность, мы даже перекинулись несколькими фразами. Субъект сообщил, что ожидает попутку. Пока мои подчиненные старшие солдаты Виктор Самарский и Арсен Тарасян пристально контролировали ситуацию, я сообщил представителям органов Нацполиции о разыскиваемом. Через некоторое время полицейские задержали и провели опознание подозреваемого”, — добавил военнослужащий.

Выяснилось, что задержанный не проживал в городе Авдеевка. И если бы ему удалось покинуть пределы города то, вероятно, это значительно усложнило работу правоохранительных органов с его розыске.

По словам начальника Авдеевского отделения Покровского ОП ГУНП в Донецкой области подполковника полиции Андрея Епура, военнослужащие Вооруженных Сил Украины сработали очень оперативно и умело и заслуживают высокой оценки их действий командованием.

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