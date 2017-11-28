Військовий ВМС загинув від вибуху гранати на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Внаслідок вибуху гранати загинув військовослужбовець однієї з військових частин Військово-морських сил ЗС України в Одеській області напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр командування ВМС ЗСУ.
"27 листопада в Одеській області внаслідок вибуху гранати загинув військовослужбовець однієї з військових частин Військово-морських сил ЗС України. Інших постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
На місці події, як зазначається, працюють представники військової прокуратури, військової служби правопорядку, слідчо-оперативна група поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження.
"Командувачем Військово-морських сил ЗС України призначено службове розслідування, причини та обставини події з’ясовуються", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, на Запоріжжі загинув солдат через вибух гранати.