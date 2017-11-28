Військовий ВМС загинув від вибуху гранати на Одещині

"27 листопада в Одеській області внаслідок вибуху гранати загинув військовослужбовець однієї з військових частин Військово-морських сил ЗС України. Інших постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

На місці події, як зазначається, працюють представники військової прокуратури, військової служби правопорядку, слідчо-оперативна група поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

"Командувачем Військово-морських сил ЗС України призначено службове розслідування, причини та обставини події з’ясовуються", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на Запоріжжі загинув солдат через вибух гранати.