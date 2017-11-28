Военный ВМС погиб от взрыва гранаты в Одесской области

"27 ноября в Одесской области в результате взрыва гранаты погиб военнослужащий одной из воинских частей Военно-морских сил ВС Украины. Других пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте происшествия, как отмечается, работают представители военной прокуратуры, военной службы правопорядка, следственно-оперативная группа полиции Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По данному факту начато уголовное производство.

"Командующим Военно-морских сил ВС Украины назначено служебное расследование, причины и обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

Напомним, на Запорожье погиб солдат из-за взрыва гранаты.