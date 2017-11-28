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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 7038 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 19879 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 28652 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 28718 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 96832 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 85496 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 95526 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 123432 просмотра

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Военный ВМС погиб от взрыва гранаты в Одесской области

Военный ВМС погиб от взрыва гранаты в Одесской области

Киев  •  УНН

 • 9320 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В результате взрыва гранаты погиб военнослужащий одной из воинских частей Военно-морских сил ВС Украины в Одесской области накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр командования ВМС ВСУ.

"27 ноября в Одесской области в результате взрыва гранаты погиб военнослужащий одной из воинских частей Военно-морских сил ВС Украины. Других пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте происшествия, как отмечается, работают представители военной прокуратуры, военной службы правопорядка, следственно-оперативная группа полиции Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По данному факту начато уголовное производство.

"Командующим Военно-морских сил ВС Украины назначено служебное расследование, причины и обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

Напомним, на Запорожье погиб солдат из-за взрыва гранаты.

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