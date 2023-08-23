Війська рф атакували "шахедами" порт Ізмаїл: знищено 13 тисяч тонн зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Російські військові вчергове атакували порти Дунаю. Унаслідок атаки "шахедами" на порт Ізмаїл знищено 13 тисяч тонн зерна, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, пише УНН з посиланням на Telegram Міністерства відновлення України.
Цитата
"13 тисяч тонн зерна знищено росією в результаті атаки шахідів на порт Ізмаїл. Пошкоджень зазнали одразу кілька приватних зернових терміналів та складів, вантажна інфраструктура. Агропродукція призначалася для Єгипту та Румунії", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що росія системно б’є по зерновим ємностям і складам для зупинки агроекспорту. За ніч на 23 серпня експортна потужність порту Ізмаїл була знижена на 15%, раніше - порт Рені, де знищили 35 тисяч тонн зерна.
"Сьогодні вже восьма за рахунком атака на портову інфраструктуру після виходу росії з Зернової ініціативи. Загалом за місяць атак на порти знищено 270 тисяч тонн зерна", - зауважив Кубраков.
Нагадаємо
Влада України звернулася до Єврокомісії щодо компенсації вартості логістики українським фермерам у перерахунку 30 євро на одну тонну.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Проблеми зі зберіганням та падіння цін: експерт про наслідки подальшого блокування українського агроекспорту