Вийшов офіційний трейлер фільму "Кіборги"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Вийшов офіційний трейлер художнього фільму Ахтема Сеітаблаєва "Кіборги", передає УНН посилаючись на Facebook Держкіно.
"За їхніми спинами матері, жінки, діти і ціла Україна! Це історія не про війну, а про сучасних героїв, які творять нашу нову Україну. Незважаючи на різницю у статусі, походженні та віці, їх об’єднала одна мета – захистити рідну землю від агресора. Заради спільної перемоги вони готові стояти до кінця", - зазначено у повідомленні Держкіно.
У широкому українському прокаті фільм вийде з 7 грудня 2017 року.
Як повідомляв УНН, 9 лютого у павільйоні під Києвом розпочались зйомки драматичного фільму “Кіборги”.