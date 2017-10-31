Вийшов офіційний трейлер фільму "Кіборги"

"За їхніми спинами матері, жінки, діти і ціла Україна! Це історія не про війну, а про сучасних героїв, які творять нашу нову Україну. Незважаючи на різницю у статусі, походженні та віці, їх об’єднала одна мета – захистити рідну землю від агресора. Заради спільної перемоги вони готові стояти до кінця", - зазначено у повідомленні Держкіно.

У широкому українському прокаті фільм вийде з 7 грудня 2017 року.

Як повідомляв УНН, 9 лютого у павільйоні під Києвом розпочались зйомки драматичного фільму “Кіборги”.