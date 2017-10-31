Вышел официальный трейлер фильма "Киборги"

"За их спинами матери, женщины, дети и вся Украина! Это история не о войне, а о современных героях, которые творят нашу новую Украину. Несмотря на разницу в статусе, происхождении и возрасте, их объединила одна цель - защитить родную землю от агрессора. Ради общей победы они готовы стоять до конца", - говорится в сообщении Госкино.

В широком украинском прокате фильм выйдет с 7 декабря 2017 года.

Как сообщал УНН, 9 февраля в павильоне под Киевом начались съемки драматического фильма "Киборги".