Війна знизила запит на культурний продукт серед молоді: з'явилася статистика
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У 2022 році понад 70% серед опитаної молоді в Україні стало відвідувати менше культурні заходи і заклади. Такими є результати опитування Українського культурного фонду спільно з міжнародним проєктом U-Report, пише УНН.
Деталі
Очевидним є той факт, що рівень відвідуваності культурних заходів знизився з початку війни. Загалом 72,8% респондентів зазначили, що в цілому менше відвідували культурні події у 2022 році. Водночас для 13,6% опитаних ситуація не змінилася і вони відвідують культурні заходи так само, як до початку повномасштабного російського вторгнення.
Відчутно більше уваги під час війни респонденти стали приділяти спілкуванню з рідними та близькими.
Водночас серед молодих українців підвищився інтерес до самоосвіти та різноманітних соціальних і благодійних проєктів. Ймовірно, що саме культурне дозвілля та соціальний активізм стали важливими факторами адаптації до умов війни, вказують в УКФ.
До 5-ти найбільш популярних культурних практик під час війни також увійшли: читання книжок та перегляд фільмів.
Значні відмінності помітні у відповідях жінок та чоловіків. Приміром, жінки стали приділяти більше часу ніж чоловіки майже всім видам культурного дозвілля. Зокрема, це стосується перегляду фільмів, читання книжок, хобі та інших захоплень. Єдиною формою дозвілля, якій стали більше уваги приділяти чоловіки, є комп’ютерні ігри.
При цьому понад 60% респондентів стверджують, що нині українська культура перебуває в доброму або задовільному стані. А більше 90% української молоді впевнені у відновленні української культури.
Довідково
Наприкінці грудня 2022 – на початку січня 2023 року Український культурний фонд спільно з міжнародним проєктом U-Report провели опитування молоді віком 18-35 років з різних регіонів України. Метод збору даних - анкетування онлайн. Вибіркова сукупність - 604 респонденти. Похибка в цілому по вибірці +/- 3%.