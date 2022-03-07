Віце-прем’єрка Ірина Верещук: Росія тримає в заручниках іноземних студентів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Росія продовжує тримати в заручниках іноземних студентів, блокуючи їх евакуацію. Про це у своєму телеграм-каналі написала віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук, передає УНН.
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Вона уточнила, що сьогодні на території України знаходяться 2046 іноземних студентів з 27 країн світу. Усі вони застрягли в Сумах, Чернігові, Маріуполі, Херсоні саме через російські обстріли, пише Верещук.
"Індія – 659 студентів, Китай – 160, Туреччина – 144, Нігерія – 400 студентів. Серед студентів є громадяни країн Близького Сходу, Середньої Азії, Африки, Південно-Східної Азії, включаючи ПАР, Казахстан, Сінгапур та Саудівську Аравію", - додає вона.
Втім, РФ продовжує ігнорувати звернення керівників іноземних держав, які прохають надати гуманітарні коридори для своїх громадян. Таким чином росіяни "насолоджуються приниженням цілих країн", переконана Верещук. Навіть таких як: Китай, Індія, Туреччина, додає вона.
"Все це вказує, що російське керівництво зовсім втратило відчуття реальності. Це початок кінця, який буде жахливим. Для росіян.
А ми працюємо. Якщо завтра вдасться відкрити гуманітарний коридор із Сум на Полтаву для жінок, дітей та людей похилого віку, то через цей коридор витягнемо й іноземних студентів", - резюмувала міністр.