Віце-прем'єр: Росія не готова виконувати навіть найменші домовленості

"Ми піднімаємо питання звільнення українських політичних в’язнів на всіх рівнях, на всіх перемовинах, маємо підтримку цієї позиції абсолютно чітку від усіх наших партнерів з західного світу. Разом з цим, ми бачимо не готовність Росії до виконання навіть найменших домовленостей, які, наприклад, були досягненні щодо доступу Денисової до наших політичних бранців, які знаходяться і утримуються незаконно на території Російської Федерації", - сказала Климпуш-Цинцадзе, відповідаючи на питання журналіста щодо подальших дій після не допуску українського омбудсмена Денисової до Олега Сенцова.

За словами віце-прем'єр міністра, Україна продовжуватиме і далі чинити тиск на РФ.

"Я думаю, що тут ми мали б об'єднувати зусилля держави, які вона докладає для того, щоб звільнити всіх українських бранців, так і наших партнерів, і медіа, і громадянське суспільство, тому що я переконана, що всі зацікавлені в тому, щоб абсолютно кожен громадянин України знав про те, що ми про нього піклуємося і що за кожне життя ми будемо боротись, поки не матимемо найменший інструмент, щоб витягнути їх з цих буцегарень", - наголосила вона.



Як повідомляв УНН, Україна готова обміняти 23 громадян РФ на утримуваних у Росії та на окупованих територіях українців. Про це під час брифінгу заявила віце-спікер ВР Ірина Геращенко.