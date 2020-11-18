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Віце-прем'єр-міністр Уруський хоче отримати ручний контроль над авіаційними заводами – експерт

Віце-прем'єр-міністр Уруський хоче отримати ручний контроль над авіаційними заводами – експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Створене у липні Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості на чолі із віце-прем'єр-міністром Олегом Уруським не полишає спроб отримати ручний контроль над авіаційними заводами. Втім, таке рішення уряду може спровокувати фінансово-економічні збитки для держави, розповів УНН голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.

"Найближчим часом на засіданні уряду віце-прем’єр-міністр Олег Уруський спробує знову проштовхнути постанову про передачу заводу "Антонов" та ще п’яти підприємств від концерну "Укроборонпром" до Мінстратегпром", - розповів він.

Канєвський вважає, що таке недалекоглядне рішення уряду може призвести до фінансово-економічних збитків для держави. Більше того, суперечлива політика Мінстратпрому загрожує спровокувати недовіру у відносинах між Україною та міжнародними партнерами.

"Мінстратегпром все ще не розробило стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу. У той самий час, персональні заяви Олега Уруського посилюють нерозуміння всього, що відбувається. Бо він одночасно розповідає міжнародним партнерам, що його міністерство не буде втручатися у господарську діяльність державних компаній. Але якщо немає стратегії, а є бажання отримати у підпорядкування авіаційні заводи, то виникають питання у правдивості цих заяв", - наголосив Канєвський.

Нагадаємо, експерти вважають, що віце-прем'єр-міністр Олег Уруський хоче отримати контроль над ДП "Антонов", щоб перерозподілити прибутки підприємства. 

Саме тому, за словами військового експерта Олега Жданова, "кишенькові" асоціації авіабудівної сфери Уруського звернулися до Президента Зеленському із проханням передати ДП "Антонов" з-під управління концерну "Укроборонпром" в управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

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