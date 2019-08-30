Вишинський перебуває в Україні – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Керівник “РИА Новости Україна” Кирил Вишинський перебуває в Україні. Про це заявив його адвокат Андрій Доманський журналістам в п’ятницю, передає УНН.
“Кирил Вишинський знаходиться в Україні. На даний момент він в Україні”, — сказав Доманський.
Нагадаємо, звільнення керівника “РИА Новости Україна” Кирила Вишинського з-під варти відбулося в рамках підготовки до обміну “35 на 35”.
Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід керівнику “РИА Новости Украина” Кирилу Вишинському з тримання під вартою на особисте зобов’язання.
Раніше адвокат не виключав можливості переговорів про обмін Вишинського на високому рівні. Водночас, за його словами, Вишинський заяв на обмін не писав.
Додамо, що Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому інкримінували вчинення державної зради, кваліфікованої за частиною 1 статті 111 КК.