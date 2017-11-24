Виробника одягу викрили на фінансуванні "ЛНР"

Зокрема, під час досудового слідства правоохоронці встановили, що ділки організували виробництво продукції на тимчасово непідконтрольній українською владою території Луганської області. Виготовлений товар реалізовувався у мережі фірмових магазинів по всій території Україні.

Так, ділки сплачували “податки” до так званих державних органів “ЛНР”, гроші використовувалися, зокрема на фінансування незаконних збройних формувань бойовиків.

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“Слідчі СБ України провели низку санкціонованих обшуків в офісах та складських приміщеннях комерсантів у Київській, Харківській, Одеській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях. Під час яких правоохоронці виявили документацію та значну кількість готової до реалізації продукції,” — йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців аналіз вилучених матеріалів та документів підтверджує факт виробництва продукції саме на виробничих потужностях, розміщених на тимчасово окупованій території Луганщини. Співробітники спецслужби встановили, що надалі товар транспортували через неконтрольовану ділянку українського кордону на територію Російської Федерації.

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Ділки підробляли документи щодо виготовлення продукції нібито на території РФ та інших країн і на їх підставі ввозили товар через митний кордон України для реалізації.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 200, ч. 1, 2, 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.