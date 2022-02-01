Винзавод в елітному районі Одеси продали будівельній фірмі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Майновий комплекс "Одеський завод шампанських вин", розташований на Французькому бульварі, продали за 195 млн грн на аукціоні, який провів 1 лютого Фонд держмайна. Як передає УНН з посиланням на ФДМУ, переможцем аукціону стало ТОВ "Елітбуд груп", яке займається будівництвом житлових та нежитлових будівель.
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Як повідомив керівник регіонального відділення ФДМ Олександр Славський, у торгах взяло участь 7 учасників. Покупець зобов'язаний зберігати види діяльності (виробництво виноградних вин) протягом 3 років, а також укласти охоронні договори на пам'ятки архітектури – в'їзну арку та головний корпус. Це означає, наголосив Славський, що вони не зазнають змін і залишаться історичною спадщиною міста. Водночас земельна ділянка (3,6 га) не входить до об'єкта приватизації, а вимоги до її використання встановлюють органи місцевого самоврядування – затверджують генеральні плани, видають містобудівні умови та обмеження.
Одеський завод шампанських вин розпочав свою діяльність у 1899 році. Спочатку підприємство називалося "Шампанський завод Генрі Редерера", на честь свого засновника – французького винороба та мецената.
Зазначимо, що у січні діячі культури Одеси звернулися до Фонду держмайна України з проханням зберегти культурні проекти, які реалізовують на території Одеського заводу шампанських вин на Французькому бульварі, 36 та завадити його забудові після приватизаційного аукціону.
Текст звернення на своїй сторінці у Facebook опублікував письменник Євген Деменок. Під зверненням підписалися такі відомі одесити, як піаніст Олексій Ботвінов, комік Георгій Делієв, скульптор Михайло Рева, віцепрезидент "Всесвітнього клубу одеситів" Євген Голубовський та інші.
Завод шампанських вин на Французькому бульварі припинив роботу у 2018 році. Після цього територію частково переформатували на "культурний хаб". Тут відбуваються художні та театральні акції. За словами авторів звернення, на цій території планують також будувати мистецькі майстерні, сценічні простори, виставкові зали тощо.
"Одеса в останні десятиліття страждає від хаотичної забудови, і поява ще одного так званого "девелоперського проекту" в історичній зоні Французького бульвару замість розвитку на цій території сучасного культурного центру та музею сучасного мистецтва неприпустима", - написано у зверненні.
Підписанти висунули вимогу, щоб Фонд держмайна "уважно поставився до кожного учасника майбутнього конкурсу та його цілей щодо території заводу".
Нагадаємо, що у вересні 2021 року на укціоні, організованому ФДМУ, було продано майно винзаводу "Одесавиінпром", який розташований також на Французькому бульварі.