Вимогу торгових мереж збільшити відстрочки платежів за поставку продуктів назвали неприпустимою
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Вимога окремих торгових мереж додатково збільшити відстрочки платежу за поставлену продукцію на кілька місяців є неприпустимою. Про це заявили в Українському клубі аграрного бізнесу, передає УНН.
Так, в УКАБ розповіли, що сьогодні окремі торгові мережі змушують виробників погоджуватись на нові, вкрай невигідні умови співпраці.
"Згідно інформації, яка почала надходити від компаній-членів УКАБ, деякі торгові мережі почали вимагати від виробників основних продуктів харчування додаткового збільшення відстрочки платежу за поставлену продукцію на кілька місяців.
Такі вимоги є неприйнятними, зважаючи на те, що попит на продукти харчування в супермаркетах суттєво зріс у зв’язку з закриттям продовольчих ринків", - кажуть в УКАБ.
Крім того, на переконання УКАБ, це суперечить рекомендаціям Мінекономіки, яке намагається покращити взаємодію виробників продовольства з торговими мережами, та послабити вимоги з боку супермаркетів до постачальників продовольства.
"УКАБ сподівається, що торгові мережі все ж підуть назустріч виробникам харчової продукції, та будуть поліпшувати умови співпраці для стабільного забезпечення населення продуктами харчування", - резюмували фахівці.
Довідка: виробники продуктів/товарів часто-густо надають торговим мережам відстрочку платежу, середній строк якої може коливатися в межах 20-45 днів, залежно від ступеня ліквідності товару.
Торгові мережі, при цьому, мають очевидні переваги: немає необхідності виводити з обігу значні кошти, як у випадку передплати або оплати за фактом поставки; є можливість планування графіка погашення заборгованості, а також зведення до мінімуму ризику отримання неякісного товару.
У виробників продуктів/товарів навпаки: згода на надання товарного кредиту приводить до скорочення обігових коштів і погіршенню їхньої поточної ліквідності, виникнення касових розривів і зниження фінансової стійкості, що в підсумку може негативно позначитися на рентабельності діяльності й обсягах отримуваного прибутку.
Нагадаємо, Президент України запевнив, що нестачі харчів не буде і потреби обмежувати експорт немає.