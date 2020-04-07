Требование торговых сетей увеличить отсрочки платежей за поставку продуктов назвали недопустимым
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Требование отдельных торговых сетей дополнительно увеличить отсрочки платежа за поставленную продукцию на несколько месяцев недопустимо. Об этом заявили в Украинском клубе аграрного бизнеса, передает УНН.
Так, в УКАБ рассказали, что сегодня отдельные торговые сети заставляют производителей соглашаться на новые, крайне невыгодные условия сотрудничества.
"Согласно информации, которая начала поступать от компаний-членов УКАБ, некоторые торговые сети начали требовать от производителей основных продуктов питания дополнительного увеличения отсрочки платежа за поставленную продукцию на несколько месяцев.
Такие требования являются неприемлемыми, учитывая то, что спрос на продукты питания в супермаркетах существенно вырос в связи с закрытием продовольственных рынков", - говорят в УКАБ.
Кроме того, по мнению УКАБ, это противоречит рекомендациям Минэкономики, которое пытается улучшить взаимодействие производителей продовольствия с торговыми сетями, и ослабить требования со стороны супермаркетов к поставщикам продовольствия.
"УКАБ надеется, что торговые сети все же пойдут навстречу производителям пищевой продукции, и будут улучшать условия сотрудничества для стабильного обеспечения населения продуктами питания", - резюмировали специалисты.
Справка: производители продуктов/товаров часто предоставляют торговым сетям отсрочку платежа, средний срок которой может колебаться в пределах 20-45 дней, в зависимости от степени ликвидности товара.
Торговые сети, при этом, имеют очевидные преимущества: нет необходимости выводить из оборота значительные средства, как в случае предоплаты или оплаты по факту поставки; есть возможность планирования графика погашения задолженности, а также свести к минимуму риск получения некачественного товара.
У производителей продуктов/товаров наоборот: согласие на предоставление товарного кредита приводит к сокращению оборотных средств и ухудшению их текущей ликвидности, возникновения кассовых разрывов и снижению финансовой устойчивости, что в итоге может негативно сказаться на рентабельности деятельности и объемах получаемой прибыли.
Напомним, Президент Украины заверил, что недостатка продовольствия не будет и необходимости ограничивать экспорт нет.