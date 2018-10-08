Вілкул повідомив, що суд ще торік надав дозвіл на "прослушку" його телефона

"Я повідомляю, що 14 вересня 2017 року суддею Чуприною (суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області – ред.) ... надано доступ до мого мобільного телефона, яким я не завжди, але інколи користуюся. Який зареєстрований особисто на мене. Це контрактний телефон", - розповів він.



Через це, за словами Вілкула, він написав заяву до Генпрокуратури, але прокуратура відмовилася її розглядати. Однак, уточнив він, Печерський районний суд Києва за його заявою зобов’язав ГПУ "прийняти та зареєструвати заяву про кримінальне правопорушення" щодо прослуховування.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Подання на Вілкула, Дунаєва і Колєснікова надійшли до Ради



Нагадаємо, народний депутат України Олександр Вілкул, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської ОДА, зловживав службовим становищем в інтересах третіх осіб щодо незаконної передачі земельних ділянок. Про це під час засідання регламентного комітету ВРУ заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.