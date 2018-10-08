Вілкул заявив, що справа проти нього сфальсифікована

“П’ять років влада вивчала мою діяльність під мікроскопом. Десятки досудових розслідувань, десятки нарад про те, щоб загнати Вілкула, припинити мою опозиційну діяльність. Отримував багато пропозицій домовлятися з владою, на які відповідав відмовою. І максимум, що змогла досягнути влада — Генеральна прокуратура — це зварганити якусь фальшивку, навіть, не особливо приховуючи, що це звичайне, цинічне переслідування опозиційного політика”, — наголосив він.

Серед іншого Вілкул зазначив, що йому досі не надали матеріали кримінального провадження.

“До них не допущений ні я, ні мій адвокат”, — зазначив депутат.

Крім того, Вілкул продемонстрував на засідання Регламентного комітету ВР відеозапис, де колишній голова однієї з райдержадміністрацій Дніпопетровщини розказує про те, що слідство просило його надати неправдиві свідчення стосовно Вілкула.

Як повідомляв УНН, Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що народний депутат України Олександр Вілкул підозрюється у тому, що на посаді голови Дніпропетровської ОДА зловживав службовим становищем в інтересах третіх осіб щодо незаконної передачі земельних ділянок.