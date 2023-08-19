"Використовує противник": Маляр пояснила, чому дані про кількість загиблих таємні

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"Час від часу в іноземних ЗМІ з'являється інформація про нібито кількість наших загиблих. Тому ще раз поясню ситуацію. Під час воєнного стану ця інформація становить державну таємницю. Не тому що хтось щось хоче приховати, а тому що це вимога військових", - зазначила Маляр у Telegram.

Вона пояснила, чому ці дані таємні. "Тому що під час активноі фази війни кількість загиблих і поранених противник використовує для прорахунку наших ймовірних подальших дій. Річ у тім, що у військовій справі певні дії залежать від відсотка загиблих і поранених щодо загальної кількості військовослужбовців. Відповідно, якщо ці цифри відомі, ворог може наперед прорахувати наші дії", - зауважила заступниця міністра оборони.

З її слів, ідеться не лише про загальну кількість втрат убитими та пораненими, але й про кількість втрат конкретних підрозділів та напрямків. Особливо під час боїв. "Якщо у ворога буде така інформація, вони почнуть розуміти деякі наші наступні кроки", - вказала Маляр.

"Інформація щодо загальної кількості загиблих та поранених під час воєнного стану є держтаємницею. Доступ до цієї інформації має дуже обмежене коло осіб, які попереджені належним чином про кримінальну відповідальність за розголошення", - резюмувала вона.

Доповнення

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