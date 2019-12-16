Відвідати Ізраїль не змогли майже шість тисяч українців - Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. На сьогодні відвідати Ізраїль не змогли 5 800 українців. Про це Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, під час робочого візиту до Єрусалима, Денісова обговорила проблемні питання з Генеральним Директором Кнесету Ізраїля Альбертом Сахаровичем, серед яких масові відмови у в’їзді громадянам України в Ізраїль, а також питання ратифікації Україною Угоди з Ізраїлем про соціальне забезпечення, яку Ізраїль ратифікував ще у 2017 році.
Денісова наголосила, що міністерству соціальної політики України необхідно отримати актуальну інформацію щодо кількості громадян України, які виїхали на постійне місце проживання до Ізраїлю та мають право на пенсію.
“Окремо порушили проблемні питання, які виникають під час перетину громадянами України кордону Ізраїлю, адже станом на сьогодні відвідати Ізраїль не змогли 5 800 українців”, — пише омбудсмен.
Денісова зазначила, що позитивним кроком на шляху вирішення зазначеної проблеми є виконання Декларації про інтенсифікацію співробітництва, яка була підписана у липні 2019 року між МВС України та Ізраїлю, аби зупинити масові відмови у в’їзді громадянам двох держав.
“Крім того, найближчим часом мною будуть направлені відповідні звернення до ізраїльського Національного інституту страхування, щоб отримати актуальну статистику щодо кількості наших громадян, які постійно проживають на території Ізраїлю та мають право на пенсію.
Зі свого боку, пан Альберт Сахарович запевнив у сприянні щодо вирішення обговорених питань під час зустрічі”, — написала Денісова.
Нагадаємо, що парламент Ізраїлю не зміг призначити уряд, в країні відбудуться треті за рік вибори.