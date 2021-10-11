Відставка Любченка: політолог оцінив ймовірність хабара в 5 млн доларів

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Вкидання в анонімних телеграм-каналах не варто сприймати за чисту монету. Таким чином легко перетворити чиновника на "токсичного" для влади або натякнути йому, що кадрове рішення вже прийнято. Таку думку висловив на своїй сторінці в Facebook політолог Вадим Карасьов, коментуючи потенційні кадрові перестановки в уряді, передає УНН.

Деталі

Він нагадав, що питання кадрових ротацій, яке обговорювали в кулуарах парламенту і - з подачі правлячої монобільшості - в ЗМІ ще з кінця липня, так і не закінчилося конкретним результатом.

"Спочатку зміну чи не всього складу Кабміну нам обіцяли на початок осені, потім - на поїздку "Слуг народу"в Трускавець, ось недавно Давид Арахамія озвучив чергову "контрольну дату" - 18 жовтня. Хоча і це далеко не гарантія, що соціальний ліфт взагалі буде переміщати когось по владній вертикалі", - написав політолог.

Більш того, за його словами, цілком ймовірно, що навіть масштабне переформатування Кабміну не призведе до відставки прем'єра, який всіх влаштовує.

"Нерозумно заперечувати, що ми стали свідками зсуву в методах інформаційних маніпуляцій, які влада веде через підконтрольні або занадто довірливі ЗМІ, що сприймають будь-яке шепотіння на вухо як "важливий інсайд". Очевидно, що, називаючи окремі прізвища, керівників відомств, як мінімум, "запрошують до діалогу" - обговорити досягнення, намітити план "виправлення", змінити вектор "реформ". В якій формі проходить такий "діалог" - через відкрите засідання фракції, або через вечерю в дорогому заміському ресторані - це вже питання десяте", - зазначив Карасьов.

На його думку, багатьом з міністрів, які можуть бути відставлені, є що втрачати, зокрема, різні схеми, куди вже давно інтегровані і родичі, і підконтрольний бізнес, і навіть зацікавлені колеги з інших відомств. "І багато хто, ймовірно, буде готовий чіплятися за такі крісла зубами, як би політично некрасиво це не виглядало", - додав експерт.

Як приклад він навів ситуацію навколо Олексія Любченка. "Анонімні телеграм-канали, наприклад, опублікували нещодавно фото, схоже на скріншот листування першого віце-прем'єра Любченка, де той нібито пропонує 5 млн доларів за те, щоб залишитися на посаді.

І отримує відповідь, що він став "занадто токсичним" для влади, оскільки причетний до крадіжки сотень мільйонів з бюджету", - написав політолог.

Карасьов додав, що такі вкидання не варто приймати за чисту монету. "Але потрібно визнати: Любченко дійсно досить давно фігурує в ЗМІ як людина, причетна до "скрутки ПДВ" на 30 млрд грн, розмови про його токсичність для владної верхівки - також далеко не новина для Печерських пагорбів. Навіть якщо конкретно цієї розмови в реальності не існувало, то це цілком міг би бути натяк, що кадрове рішення по кандидатурі першого віце-прем'єра вже прийнято", - резюмував він.

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