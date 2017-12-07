Відшкодування експортного ПДВ зерновикам "працює" на одного нардепа – експерт

“Експортне повернення ПДВ необхідно скасувати через те, що воно працює на користь лише одного конкретного депутата та однієї конкретної корпорації, а саме В.Хомутинніка та “Кернел” відповідно. Кошти, які сьогодні повертаються, як експортне ПДВ, необхідно спрямовувати на більш соціально важливі сфери, аніж на збагачення окремого нардепа чи його родини“,- сказав Биков.

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Експерт наголосив, що вивільнені кошти можна спрямувати на дефіцит Пенсійного фонду та системи освіти.

“Сьогодні великий дефіцит коштів, як у Пенсійному фонді, так і системі освіти, я вже не говорю про брак коштів у системі охорони здоров’я. Тобто ми можемо відкрити будь-яку сферу і побачити, що вона потребує більшого фінансування. Наприклад, медична сфера цього року недофінансована, її окремі ланки — на понад 40%. Тому, відповідно, куди витрачати кошти в нас не стоїть питання, скоріше для України актуально звідки ці гроші брати.

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А коли такою законодавчою ініціативою відбувається збагачення окремих депутатів, це не приносить позитиву для української економіки”, — наголосив Биков.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на сайті Верховної Ради з’явився законопроект, який скасовує повернення ПДВ експортерам зерна. За словами автора ініціативи О.Дмитренка, цей крок дозволить стабілізувати продуктові ціни на внутрішньому ринку, а також перенаправити вивільнені кошти на соціальні потреби. Водночас, він не виключає що лобісти “Кернел” та “Нібулон”, як головні отримувачі ПДВ, перешкоджатимуть його ухваленню.