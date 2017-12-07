Возмещение экспортного НДС зерновикам "работает" на одного депутата - эксперт

"Экспортный возврат НДС необходимо отменить из-за того, что оно работает в пользу только одного конкретного депутата и одной конкретной корпорации, а именно Хомутынника и "Кернел" соответственно. Средства, которые сегодня возвращаются, как экспортный НДС, необходимо направлять на более социально важные сферы, чем на обогащение отдельного нардепа или его семьи", - сказал Быков.

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Эксперт отметил, что освобожденные средства можно направить на дефицит Пенсионного фонда и системы образования.

"Сегодня большой дефицит средств, как в Пенсионном фонде, так и системе образования, я уже не говорю о нехватке средств в системе здравоохранения. То есть мы можем открыть любую сферу и увидеть, что она требует большего финансирования. Например, медицинская сфера этого года недофинансирована, ее отдельные звенья - более чем на 40%. Поэтому, соответственно, куда тратить средства у нас вопрос не стоит, скорее для Украины актуально откуда эти деньги брать.

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А когда такой законодательной инициативой происходит обогащение отдельных депутатов, это не приносит позитива для украинской экономики", - отметил Быков.

Напомним, как сообщал УНН, на сайте Верховной Рады появился законопроект, который отменяет возврат НДС экспортерам зерна. По словам автора инициативы А.Дмитренко, этот шаг позволит стабилизировать продуктовые цены на внутреннем рынке, а также перенаправить освободившиеся средства на социальные нужды. В то же время, он не исключает, что лоббисты "Кернел" и "Нибулон", как главные получатели НДС, препятствовать его принятию.