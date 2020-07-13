Відомому російському актору на 3 роки заборонили в’їзд в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Російському актору, який незаконно відвідував окупований Крим, на 3 роки заборонили в’їзд в Україну. Чоловік прилетів в аеропорт “Бориспіль” сьогодні рейсом з Франкфурта та намагався обдурити українських прикордонників, передає УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Повідомляється, що під час бесіди чоловік 1982 року народження навідріз відмовлявся визнати відвідування анексованої Росією української території. Згодом він не зміг пояснити прикордонникам Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” своє перебування на одному з фестивалів в Криму минулого року.
Як з’ясувалося, актор брав участь в зйомках фільму “Балканський рубіж”, які проходили в тому числі на тимчасово окупованому півострові.
“В Україну, зі слів чоловіка, прибув також для зйомок, але найближчим часом це йому не вдасться. Українські прикордонники проставили російському актору штамп про трирічну заборону на в’їзд у нашу країну”, — зазначили в ДПСУ.
Зауважимо, мова, ймовірно, йде про російського актора Антона Пампушного, який також є 1982 року народження та грав одну з ролей у стрічці “Балканський рубіж”.
Як повідомляв УНН, на Харківщині 31-річний громадянин РФ пропонував прикордонникам хабар у розмірі 400 доларів в обмін на зняття заборони в’їзду двом його товаришам.