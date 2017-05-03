Видобуток газу за чотири місяці зріс на 1,5% - "Укртрансгаз"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. В Україні видобуток газу у січні-квітні 2017 року становив 6,8 млрд куб.м, що на 1,5% більше, ніж у січні-квітні 2016 року. Про це повідомив УНН прес-секретар ПАТ “Укртрансгаз” Максим Білявський.
“За чотири місяці поточного року в Україні було видобуто 6,8 млрд куб.м блакитного палива, що на 1,5% більше за минулорічні показники”, — сказав він.
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За словами М.Білявського, зокрема у квітні національні газовидобувні компанії спродукували 1,7 млрд кубометрів, що на 49 мільйонів, або 3%, більше за показники аналогічного періоду минулого року.
Нагадаємо, за даними Держстатистики, у березні видобуток природного газу збільшився на 1,8% — до 1,7 млрд куб. м порівняно з аналогічним періодом 2016 року.