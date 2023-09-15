Відображення відзнаки в "Дії" за внесок у підтримку України: Кабмін погодив пропозицію Мінцифри
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Кабінет міністрів України погодив пропозицію про відображення в "Дії" відзнаки фізичних осіб за вагомий особистий внесок у підтримку України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
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«Погоджено пропозицію Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо відображення засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг інформації про відзначення фізичної особи за вагомий особистий внесок у підтримку України», - написав Мельничук.
За його словами, затверджено порядок реалізації експериментального проекту, метою якого є заохочення фізичних осіб до вагомої участі, активної організації та поширення інформації про збір добровільних внесків (благодійних пожертв) на підтримку України через Єдиний державний вебпортал для збору пожертв на підтримку України «United24», до активної участі у протидії збройній агресії рф, зокрема шляхом забезпечення протидії інформаційним загрозам з боку держави-агресора, кіберзахисті, відновленні та/або розвитку цифрової інфраструктури держави і цифровізації.
Народний депутат Олексій Гончаренко пояснив, що фізичні особи, які допомагають Україні в благодійних заходах і не тільки, отримають відповідну відзнаку в "Дії".
"Буде створена Комісія з розгляду питань відзначення, яка буде уповноважена визначати людей, які будуть відзначені", - написав Гончаренко.
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