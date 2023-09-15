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Отображение награды в "Дії" за вклад в поддержку Украины: Кабмин согласовал предложение Минцифры

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Кабинет министров Украины согласовал предложение об отражении в "Дії" награды физических лиц за весомый личный вклад в поддержку Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Цитата

«Согласовано предложение Министерства цифровой трансформации по реализации в течение двух лет экспериментального проекта по отображению средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг информации о награждении физического лица за весомый личный вклад в поддержку Украины», - написал Мельничук.

По его словам, утвержден порядок реализации экспериментального проекта, целью которого является поощрение физических лиц к весомому участию, активной организации и распространению информации о сборе добровольных взносов (благотворительных пожертвований) в поддержку Украины через Единый государственный вебпортал для сбора пожертвований в поддержку Украины «United24», к активному участию в противодействии вооруженной агрессии рф, в частности путем обеспечения противодействия информационным угрозам со стороны государства-агрессора, киберзащите, восстановлении и/или развитии цифровой инфраструктуры государства и цифровизации.

Народный депутат Алексей Гончаренко пояснил, что физические лица, которые помогают Украине в благотворительных мероприятиях и не только, получат соответствующую награду в "Дії".

"Будет создана Комиссия по рассмотрению вопросов награждения, которая будет уполномочена определять людей, которые будут отмечены", - написал Гончаренко.

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