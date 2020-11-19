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Відновлювана енергетика складає третину всіх інвестицій в Україну - нардеп Гончаренко

Відновлювана енергетика складає третину всіх інвестицій в Україну - нардеп Гончаренко

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У розвиток відновлюваної енергетики було інвестовано 12 млрд доларів з 2010 року, що становить третину від усього обсягу інвестицій в Україну за цей період. Про це заявив народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко на брифінгу у Верховній Раді, присвяченому створенню міжфракційного об'єднання "Чиста енергія - здорове навколишнє середовище", інформує УНН.

"Наша мета - це допомога розвитку в Україні чистої відновлюваної енергетики. Ця галузь вже привернула в Україні 12 млрд доларів інвестицій, що становить третину за період з 2010 року", - сказав він.

Для реалізації цієї мети і було створено депутатське об'єднання, до складу якого увійшли представники всіх фракцій і груп Верховної Ради. Об'єднання налічує 25 нардепів.

"Це запорука нашого майбутнього і здорового навколишнього середовища для нас і наших дітей. Сьогодні у галузі є багато проблем, які ми повинні допомогти вирішити, щоб дійсно забезпечити себе чистою енергією і захистити навколишнє середовище", - додав Гончаренко.

Під "проблемами" у галузі нардеп, ймовірно, мав на увазі значні заборгованості за вироблену електрику і невизначеність з розвитком індустрії після зниження "зелених" тарифів.

Так, значний борг перед виробниками ВДЕ виник навесні цього року, а рівень виплат в окремі місяці не перевищував 10%. Станом на 12 листопада заборгованість становить понад 25 млрд гривень.

Нагадаємо, що навесні цього року перед виробниками ВДЕ виник борг у понад 20 млрд гривень за вироблену електрику. Після тривалих переговорів з інвесторами, "зелені" тарифи були знижені, а держава зобов'язалася погасити борг і своєчасно розраховуватися за вироблювану електроенергію. Однак, станом на 11 листопада, сума заборгованості перед "зеленою" енергетикою перевищує 25 млрд грн.

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