Відчула "почуття розпачу": постпред США в ООН поговорила з українськими фермерами про "зернову угоду"

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"Лінда Томас-Грінфілд поговорила з українськими фермерами про зернову угоду за посередництва ООН під час сьогоднішнього візиту на зерновий завод у Києві. Вона каже, що відчула "почуття розпачу", додаючи: "Я передам це повідомлення своїм колегам у Раді безпеки, Генеральному секретарю", - йдеться в повідомленні.

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Сьогодні до Києва прибула представниця США в ООН, щоб підтвердити непохитну підтримку США України.