Відчула "почуття розпачу": постпред США в ООН поговорила з українськими фермерами про "зернову угоду"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Постійна представниця США в Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд під час візиту до Києва поспілкувалася з українськими фермерами. Після зустрічі вона повідомила, що "відчула почуття розпачу", пише УНН з посиланням на кореспондентку CNN Дженніфер Ганслер у Twitter.
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"Лінда Томас-Грінфілд поговорила з українськими фермерами про зернову угоду за посередництва ООН під час сьогоднішнього візиту на зерновий завод у Києві. Вона каже, що відчула "почуття розпачу", додаючи: "Я передам це повідомлення своїм колегам у Раді безпеки, Генеральному секретарю", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Сьогодні до Києва прибула представниця США в ООН, щоб підтвердити непохитну підтримку США України.