Відбулася зустріч із представниками іноземних дипломатичних установ щодо Формули миру: обговорили екологічну безпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів шосту зустріч із представниками іноземних дипломатичних установ, під час якої обговорили один з пунктів української "Формули миру" - "екологічна безпека". У зустрічі взяли участь представники 63 дипмісій, інформує УНН з посиланням на сайт президента України.
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"Умисел, який стоїть за цими злочинами, а також їх масштаб указують на систематичну політику знищення. Шкоди, часто непоправної, завдано ґрунтам, повітрю, лісам, водним ресурсам. Подекуди зруйновано цілі екосистеми. Близько 250 тисяч квадратних кілометрів території України забруднено мінами й снарядами. Це зіставно з територією Великої Британії", - наголосив Єрмак під час зустрічі.
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Зустріч пройшла на території ботанічного саду Національного університету біоресурсів і природокористування України, наживо та у форматі відеоконференції у ній взяли участь представники 63 дипломатичних місій. Зокрема, вперше в обговореннях взяли участь представники Албанії, Кіпру, Малайзії, Молдови, Мальти, Словенії, Таїланду та В’єтнаму.
Говорячи про екологічну безпеку, Єрмак звернув увагу на те, що росія "воює не лише з Україною, а й з довкіллям". За його словами, уже зафіксовано майже 2,5 тисячі випадків завдання шкоди довкіллю, а Офіс Генпрокурора проводить розслідування за майже 200 фактами екологічних воєнних злочинів. Крім цього, він зазначив, що 20% природоохоронних територій країни перебувають під окупацією або в зоні бойових дій; через російську агресію постраждала майже третина українських лісів.
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Очільник ОП відзначив, що важливо створити дієвий механізм для подолання екологічних наслідків вторгнення рф. Він зазначив, що у цьому питанні варто працювати за трьома ключовими напрямами: оцінка шкоди довкіллю, зокрема довгострокових наслідків, відшкодування збитків та притягнення до відповідальності за шкоду довкіллю; екологічне відновлення й перехід до "зеленої" економіки. Він також наголосив на важливості питання розмінування територій.
Своєю чергою, співголова Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни, екс-міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, яка була учасницею зустрічі, акцентувала на необхідності документування злочинів проти екології. Вона також наголосила, що, зважаючи на те, що Україна є одним із найбільших експортерів зернових на світовий ринок, агресія проти нашої держави створює ризики для світової продовольчої безпеки.
"Ми знаємо, що недостатньо просто приділяти увагу впливу війни на екологію кожної країни світу. Немає загальновизнаних стандартів, щоб виміряти збитки, завдані екології тією чи іншою війною, конфліктом. Ми маємо визначити ці збитки, працювати, щоб запобігти їх збільшенню, а також уніфікувати ці напрацювання, щоб вони могли бути застосовані у разі інших конфліктів", - сказала вона.
Нагадаємо
Представниця Державної екологічної інспекції Катерина Літвішко повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення агресія росії негативно впливає на екосистему України.