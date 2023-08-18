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Состоялась встреча с представителями иностранных дипломатических учреждений по Формуле мира: обсудили экологическую безопасность

Состоялась встреча с представителями иностранных дипломатических учреждений по Формуле мира: обсудили экологическую безопасность

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел шестую встречу с представителями иностранных дипломатических учреждений, во время которой обсудили один из пунктов украинской "Формулы мира" - "экологическая безопасность". Во встрече приняли участие представители 63 дипмиссий, информирует УНН со ссылкой на сайт президента Украины.

Цитата

"Умысел, стоящий за этими преступлениями, а также их масштаб указывают на систематическую политику уничтожения. Вред, часто непоправимый, нанесен почвам, воздуху, лесам, водным ресурсам. Кое-где разрушены целые экосистемы. Около 250 тысяч квадратных километров территории Украины загрязнено минами и снарядами. Это сопоставимо с территорией Великобритании", - подчеркнул Ермак во время встречи.

Детали

Встреча прошла на территории ботанического сада Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, вживую и в формате видеоконференции в ней приняли участие представители 63 дипломатических миссий. В частности, впервые в обсуждениях приняли участие представители Албании, Кипра, Малайзии, Молдовы, Мальты, Словении, Таиланда и Вьетнама.

Говоря об экологической безопасности, Ермак обратил внимание на то, что россия "воюет не только с Украиной, но и с окружающей средой". По его словам, уже зафиксировано почти 2,5 тысячи случаев нанесения вреда окружающей среде, а Офис Генпрокурора проводит расследование по почти 200 фактам экологических военных преступлений. Кроме этого, он отметил, что 20% природоохранных территорий страны находятся под оккупацией или в зоне боевых действий; из-за российской агрессии пострадала почти треть украинских лесов.

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Глава ОП отметил, что важно создать действенный механизм для преодоления экологических последствий вторжения рф. Он отметил, что в этом вопросе следует работать по трем ключевым направлениям: оценка вреда окружающей среде, в частности долгосрочных последствий, возмещение убытков и привлечение к ответственности за вред окружающей среде; экологическое восстановление и переход к "зеленой" экономике. Он также отметил важность вопроса разминирования территорий.

В свою очередь, сопредседатель Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны, экс-министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, которая была участницей встречи, акцентировала на необходимости документирования преступлений против экологии. Она также отметила, что, несмотря на то, что Украина является одним из крупнейших экспортеров зерновых на мировой рынок, агрессия против нашего государства создает риски для мировой продовольственной безопасности.

"Мы знаем, что недостаточно просто уделять внимание влиянию войны на экологию каждой страны мира. Нет общепризнанных стандартов, чтобы измерить ущерб, нанесенный экологии той или иной войной, конфликтом. Мы должны определить эти убытки, работать, чтобы предотвратить их увеличение, а также унифицировать эти наработки, чтобы они могли быть применены в случае других конфликтов", - сказала она.

Напомним

Представительница Государственной экологической инспекции Екатерина Литвишко сообщила, что с начала полномасштабного вторжения агрессия россии негативно влияет на экосистему Украины.

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