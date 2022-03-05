Видання "The Washington Post" видалить імена авторів з РФ через закон про "фейки"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Видання "The Washington Post" видалить імена авторів та інші вихідні дані з матеріалів своїх кореспондентів у Росії. Про це заявив журналіст видання Пол Фархі у Twitter, передає УНН.
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"У відповідь на погрози Путіна журналістам у Росії The Washington Post видалить підписи й дати з матеріалів, підготовлених нашими журналістами у Росії. Мета – забезпечити безпеку персоналу", - повідомив він.
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Відповідне рішення редакція ухвалила через новий закон про кримінальну відповідальність за поширення "фейків" про війну.
Фархі заявив, що "ніколи такого не бачив".
Some internal news: In response to Putin’s threats against reporters in Russia, the @washingtonpost will remove bylines and datelines from stories produced by our journalists in Russia. Goal is to ensure staff’s safety.
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