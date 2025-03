Издание "The Washington Post" удалит имена авторов из РФ через закон о "фейках"

Цитата

"В ответ на угрозы Путина журналистам в России The Washington Post удалит подписи и даты из материалов, подготовленных нашими журналистами в России. Цель - обеспечить безопасность персонала", - сообщил он.

Детали

Соответствующее решение редакция приняла из-за нового закона об уголовной ответственности за распространение "фейков" о войне.

Фархи заявил, что "никогда такого не видел".

Some internal news: In response to Putin’s threats against reporters in Russia, the@washingtonpostwill remove bylines and datelines from stories produced by our journalists in Russia. Goal is to ensure staff’s safety.



Been around a while. Never seen anything like this.

— Paul Farhi (@farhip) March 5, 2022