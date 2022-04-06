Від початку війни зафіксували майже 5000 фактів порушення росією законів та звичаїв війни

Цитата

"Ми змусимо окупантів відповісти за кожен воєнний злочин", - наголосила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

Деталі

Ті звірства та жахіття, які рашисти більше місяця чинили у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Ворзелі, Бородянці, Мотижині - це геноцид українського народу.

"Без винятку всі воєнні злочини рф будуть розслідувані нашими правоохоронцями та представлені у суді ООН. Ніхто з винних не уникне покарання, ми змусимо росію відповідати за скоєне!", - додали в МВС.