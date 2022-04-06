Від початку війни зафіксували майже 5000 фактів порушення росією законів та звичаїв війни
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Від початку війни українські поліцейські зафіксували майже 5000 фактів порушення росією законів та звичаїв війни. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення МВС в Telegram.
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"Ми змусимо окупантів відповісти за кожен воєнний злочин", - наголосила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.
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Ті звірства та жахіття, які рашисти більше місяця чинили у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Ворзелі, Бородянці, Мотижині - це геноцид українського народу.
"Без винятку всі воєнні злочини рф будуть розслідувані нашими правоохоронцями та представлені у суді ООН. Ніхто з винних не уникне покарання, ми змусимо росію відповідати за скоєне!", - додали в МВС.