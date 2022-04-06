С начала войны зафиксировали почти 5000 фактов нарушения россией законов и обычаев войны

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"Мы заставим оккупантов ответить за каждое военное преступление", - подчеркнула заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

Детали

Те зверства и ужасы, которые рашисты больше месяца оказывали в Буче, Ирпене, Гостомеле, Ворзеле, Бородянке, Мотыжине - это геноцид украинского народа.

"Без исключения все военные преступления рф будут расследованы нашими правоохранителями и представлены в суде ООН. Никто из виновных не избежит наказания, мы заставим россию отвечать за содеянное!",- добавили в МВД.