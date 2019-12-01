Від початку доби бойовики на Донбасі двічі обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Від початку доби збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню та обстрілювали позиції Об’єднаних сил біля Мар’їнки. Про це під час брифінгу сказав представник пресцентру Міністерства оборони України Максим Праута, передає корреспондент УНН.
“Від початку поточної доби до 12:30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь двічі”, — сказав речник МО.
З його слів, на Луганському напрямку близько першої ночі розпочався обстріл українських опорних пунктів поблизу Новолуганського з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Противник вів вогонь з боку Доломітного майже 50 хвилин.
На Донецькому напрямку у період з 10:40 до 11:20 захисники Новогригорівки нарахували на своїх позиціях розриви 6 мін калібру 82 мм.
“За наявною інформацією, втрат в Об’єднаних силах немає”, — додав Праута.
Як повідомляв УНН, 30 листопада збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.