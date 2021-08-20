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17 березня, 18:58 • 141982 перегляди

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17 березня, 12:39 • 163585 перегляди

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17 березня, 09:17 • 183414 перегляди

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Від коронавірусної інфекції у світі одужало майже 190 млн людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Станом на ранок п'ятниці у світі від COVID-19 одужало 188,7 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковані 210,797,071 людини, з них одужало 188,734,785 осіб. Кількість померлих зросла до 4,416,223.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (38,231,787), Індія (32,358,210), Бразилія (20,494,212), Росія (6,684,531), Франція (6,557,356), Велика Британія (6,392,160), Туреччина (6,157,772) та Аргентина (5,116,803).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (641,346), Бразилії (571,662) та Індії (433,063).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 270 226 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 368 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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