Від 0° до 13° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 19 жовтня вночі в більшості областей, вдень у східній частині місцями невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, в Карпатах вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Температура вночі 2-5° тепла, вдень 9-11°.

Додамо

Сьогодні, 19 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день кредитних спілок. Православні вшановують пам'ять Хоми - одного з 12 апостолів.