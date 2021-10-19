Від 0° до 13° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Сьогодні по Україні майже без опадів, дощова погода - лише на сході. Температура вдень не підніматиметься вище 13 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 19 жовтня вночі в більшості областей, вдень у східній частині місцями невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, в Карпатах вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Температура вночі 2-5° тепла, вдень 9-11°.
Додамо
Сьогодні, 19 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день кредитних спілок. Православні вшановують пам'ять Хоми - одного з 12 апостолів.