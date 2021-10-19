От 0° до 13° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Сегодня по Украине почти без осадков, дождливая погода - только на востоке. Температура днем не будет подниматься выше 13 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 19 октября ночью в большинстве областей, днем в восточной части местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°, в Карпатах ночью около 0°, днем 4-9° тепла.
Погода в столичном регионе
В Киевской области ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью 2-5° тепла, днем 9-11°.
Добавим
Сегодня, 19 октября, в мире отмечают Международный день кредитных союзов. Православные чтят память Фомы - одного из 12 апостолов.