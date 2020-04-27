Вибухи на складах боєприпасів можуть бути пов'язані - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Вибухи на складах боєприпасів можуть бути серією пов'язаних випадків. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.
"Ми будемо розглядати інші випадки по складах. Це могла би бути серійна подія... Ми хочемо, щоб нове слідство було проведено",- повідомив Арахамія.
Він додав, що ТСК має намір продовжити роботу з вивчення фактів випадків вибухів на складах боєприпасів.
"Ми будемо просити парламент подовжити наші повноваження ще на шість місяців",- сказав він.
Арахамія вважає, що така форма парламентського контролю гарантує неупереджене слідство.
Нагадаємо, у ТСК назвали підозрілі моменти у слідстві щодо вибухів на складах боєприпасів.