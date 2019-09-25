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Вибух стався у поліцейському автобусі на півдні Туреччини

Вибух стався у поліцейському автобусі на півдні Туреччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Вибух бомби стався в автобусі турецької поліції в місті Адана на півдні Туреччини в середу вранці, є постраждалі. Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє Reuters, передає УНН.

В офісі місцевого губернатора повідомили, що п'ять осіб отримали легкі поранення, у тому числі один співробітник поліції.

Поранені були у задовільному стані. За фактом вибуху було розпочато розслідування, йдеться у заяві адміністрації губернатора Адани.

В органах безпеки повідомили, що карети швидкої допомоги доставили поранених до лікарень у цьому районі.

Відразу не було зрозуміло, хто може стояти за атакою.

Нагадаємо, у липні на заході Туреччини стався вибух на хімічному заводі.

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