Вибори в ОТГ: явка станом на 12:00 становила 21,4% виборців

В ОПОРІ нагадали, що вибори охоплюють усі області України: Вінницьку – 9 ОТГ, Волинську – 19, Дніпропетровську – 19, Донецьку – 2, Житомирську – 13, Закарпатську – 1, Запорізьку – 10, Івано-Франківську – 8, Київську – 4, Кіровоградську – 6, Луганську – 4, Львівську – 8, Миколаївську – 1, Одеську – 11, Полтавську – 12, Рівненську – 5, Сумську – 9, Тернопільську – 4, Харківську – 7, Херсонську – 10, Хмельницьку – 7, Черкаську – 14, Чернівецьку – 4, Чернігівську – 14. За інформацією ЦВК, у зазначених виборах зможуть взяти участь понад 1 млн 330 тисяч осіб, тобто близько 4% усіх виборців України.

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Для проведення цих виборів територіальні виборчі комісії утворили 4 506 територіальних одномандатних виборчих округів.