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"Вибивали" неіснуючий борг у військовослужбовця: на Житомирщині затримали злочину групу

"Вибивали" неіснуючий борг у військовослужбовця: на Житомирщині затримали злочину групу

Київ • УНН

 • 877443 перегляди

КИЇВ. 16 серпня.УНН На Житомирщині правоохоронці викрили групу осіб, які займалися вимаганням великих сум коштів у місцевих мешканців, зокрема у військовослужбовця ЗСУ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

До складу злочинної групи входили жителі Коростишівської міської ОТГ віком 22-35 років. Окремі з них – раніше судимі. Підозрювані намагалися «вибити» неіснуючі блоки у потерпілих у разі незгоди віддати гроші переслідували потерпілих, вдавалися до побиття й психологічного тиску. Також погрожували фізичною розправою.

Зловмисники вимагали 190 тисяч грн «боргу» у військовослужбовця ЗСУ з Житомира. Спочатку назвали меншу суму, при зустрічах щоразу додавали відсотки.

Коли грошей не отримали, доставили військового за місцем проживання одного з учасників групи. Завдали йому численних побоїв із застосуванням спортивного знаряддя. Обіцяли фізичну розправу, якщо той не виконає вимоги.

В другому випадку вони вимагали 70 тисяч грн у жителя Коростишева. Після погроз чоловік був змушений передати вимагачам частину «боргу».

Цитата

«Під час низки обшуків у фігурантів вилучили велику кількість готівки у різних національних валютах, чорнові записи, банківські картки, бойові гранати, зброю, бойові припаси, бити, кастети тощо. Їхні дії кваліфіковані як вимагання з погрозою насильства над потерпілими, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами, незаконне зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин без мети збуту, опір представникам правоохоронного органу (ч. 4 ст. 189 , ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 342 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру та обрання запобіжних заходів.

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