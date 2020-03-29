Вернидуб на чолі "Шахтаря" здобув першу перемогу в чемпіонаті Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Український наставник Юрій Вернидуб здобув першу перемогу в якості головного тренера солігорського "Шахтаря" в матчі чемпіонату Білорусі, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
На 33-й хвилині гостьового матчу із "Городеєю" Юрій Кендиш не реалізував пенальті, пробивши вище воріт. Однак по перерві голи Діасамідзе та Подстрєлова принесли "Шахтарю" виграш 2:0.
"Можу сказати за свою команду - сьогодні показали хороший футбол, хороший контроль м'яча, пресинг. Змушували суперників швидко приймати рішення, коли вони обробляли м'яч, змушували грати через довгі передачі, а самі швидко відбирали м'яч і будували свої атаки. Не стали збиватися на довгі передачі, а навпаки шукали шанс через фланги. Я дивився першу гру, де суперники грали в три захисники, як сьогодні. Тому вивчили, намагалися розкривати через фланги - непогано вийшло, тільки реалізація кульгає. Засмутила мене реалізація. Але ми перемогли - слава богу. Рухаємося далі", - заявив Вернидуб.
Додамо, що у третьому турі змагань підопічні Вернидуба прийматимуть "Нєман".