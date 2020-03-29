Вернидуб во главе "Шахтера" одержал первую победу в чемпионате Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Украинский наставник Юрий Вернидуб одержал первую победу в качестве главного тренера солигорского "Шахтера" в матче чемпионата Беларуси, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
На 33-й минуте гостевого матча с "Городеей" Юрий Кендыш не реализовал пенальти, пробив выше ворот. Однако после перерыва гола Диасамидзе и Подстрелов принесли "Шахтеру" выигрыш 2:0.
"Могу сказать за свою команду - сегодня показали хороший футбол, хороший контроль мяча, прессинг. Заставляли соперников быстро принимать решения, когда они обрабатывали мяч, заставляли играть через длинные передачи, а сами быстро отбирали мяч и строили свои атаки . Не стали сбиваться на длинные передачи, а наоборот искали шанс через фланги. Я смотрел первую игру, где соперники играли в три защитника, как сегодня. Поэтому изучили, пытались раскрывать через фланги - неплохо получилось, только реализация хромает. Огорчило меня реализация. Но мы победили - слава богу. Двигаемся дальше", - заявил Вернидуб.
Добавим, что в третьем туре соревнований подопечные Вернидуба принимать "Неман".