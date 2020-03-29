Вернидуб во главе "Шахтера" одержал первую победу в чемпионате Беларуси

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 93075 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102030 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104143 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103267 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111520 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100318 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104898 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106561 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131499 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Вернидуб во главе "Шахтера" одержал первую победу в чемпионате Беларуси

Вернидуб во главе "Шахтера" одержал первую победу в чемпионате Беларуси

Киев  •  УНН

 • 13393 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Украинский наставник Юрий Вернидуб одержал первую победу в качестве главного тренера солигорского "Шахтера" в матче чемпионата Беларуси, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

На 33-й минуте гостевого матча с "Городеей" Юрий Кендыш не реализовал пенальти, пробив выше ворот. Однако после перерыва гола Диасамидзе и Подстрелов принесли "Шахтеру" выигрыш 2:0.

"Могу сказать за свою команду - сегодня показали хороший футбол, хороший контроль мяча, прессинг. Заставляли соперников быстро принимать решения, когда они обрабатывали мяч, заставляли играть через длинные передачи, а сами быстро отбирали мяч и строили свои атаки . Не стали сбиваться на длинные передачи, а наоборот искали шанс через фланги. Я смотрел первую игру, где соперники играли в три защитника, как сегодня. Поэтому изучили, пытались раскрывать через фланги - неплохо получилось, только реализация хромает. Огорчило меня реализация. Но мы победили - слава богу. Двигаемся дальше", - заявил Вернидуб.

Добавим, что в третьем туре соревнований подопечные Вернидуба принимать "Неман".

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