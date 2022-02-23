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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Верховну Раду "замінували" перед голосуванням за надзвичайний стан

Верховну Раду "замінували" перед голосуванням за надзвичайний стан

Київ • УНН

 • 100530 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Невідомі у середу повідомили про замінування будівлі Верховної Ради України, правоохоронці проводили перевірку будівлі. Інформацію про це УНН підтвердила прессекретар голови парламенту Марія Дейнеко.

Цитата

"Було повідомлення (про замінувіання – ред.)… Евакуації не було, наскільки я поінформована. Просто була перевірка", - сказала співрозмовниця УНН.

Деталі

Зі слів Дейнеко, будівлю парламенту “мінують” вже не вперше.

журналісти ж з місця подій повідомляють, що перевірка вже нібито завершена.

У столичній поліції інформацію про “замінування” УНН не підтвердили, але й не спростували, зазначивши лише що “є інформація про замінування ряду об’єктів у місті Києві”.

Додамо

Рада з національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим.

Після рішення РНБО ВР може проголосувати за запровадження надзвичайного стану протягом 48 годин.

Українські Національні Новини

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