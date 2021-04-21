Верещук: протистояння “Північному потоку-2” триває

Цитата

"Якщо ви подивитеся на такі країни як Польща чи Литва, Латвія, Естонія — вони теж категорично проти "Північного потоку-2" і в притул до суддівських позовів, впритул до штрафних санкцій, вони є членами НАТО і членами Європейського союзу. І виходить так, що в Польщі дипломатія не провалена“, — прокоментувала нардеп.

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Верещук додає, що категоричний настрій проти “Північного потоку-2” — це спільна робота України та інших країн.

“Ми ж розуміємо, що є складність проблеми і вона є набагато глибшою ніж просто провалена дипломатія в Україні. Це спільна робота США і України і тих країн, які проти такого „Північного потоку-2“, які можуть об’єднатися і у цьому у нас є певні поступки”, — резюмувала нардеп.

Доповнення

“Північний потік — 2” є невигідною угодою для Європи. На цьому наголосив радник Державного департаменту США Дерек Шолле під час розмови з заступником міністра закордонних справ України Євгенієм Єніним. Як повідомили у МЗС, крім того сторони обговорили масоване нарощування Росією своєї військової присутності поблизу українських кордонів та подальший розвиток українсько-американської взаємодії.